Fuzul GYO halka arzı başladı mı? Talep toplaması kaç gün sürecek? Hisse kodu nedir?
Fuzul GYO halka arzı başladı mı? Talep toplaması kaç gün sürecek? Hisse kodu nedir? Hisse başı lot fiyatı nedir? Eşit dağıtım mı oransal dağıtım mı olacak? Kaç lot verir? İşte ayrıntıları...
Fuzul GYO halka arzı başladı mı? Talep toplaması kaç gün sürecek? Hisse kodu nedir? Hisse başı lot fiyatı nedir? Eşit dağıtım mı oransal dağıtım mı olacak? Kaç lot verir? İşte ayrıntıları...
Fuzul GYO halka arzı başladı mı?
Fuzul Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin halka arz satış tarihleri 20-21 Temmuz 2023 olarak belirlendi.
Fuzul GYO hisse kodu nedir?
Fuzul GYO borsada “FZLGY” koduyla işlem görecek.
Fuzul GYO hisse fiyatı nedir?
Fuzul GYO, 8,90 TL’den halka arz olacak.
Fuzul GYO eşit dağıtım mı oransal dağıtım mı olacak?
Fuzul Gayrimenkul’ün halka arzı “Eşit Dağıtım” yöntemiyle gerçekleştirilecek ve payların %25,29’u halka açık olacaktır.
Fuzul GYO tahmini kaç lot verir?
300.000 Katılım – 214 LOT (1905 TL)
500.000 Katılım – 129 LOT (1148 TL)
700.000 Katılım – 92 LOT (819TL)
900.000 Katılım – 71 LOT (632 TL)
1.100.000 Katılım – 58 LOT (516 TL)