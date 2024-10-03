Günün ilk yarısında BIST 100 endeksinde 83 hisse yükselirken 17'si değer kaybetti

Dün 9.012,87 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 13,62 puan ve yüzde 0,15 artışla 9.026,49 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 57,04 puan ve yüzde 0,63 yükselişle 9.069,91 puana çıktı.

Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 0,80, mali endeks yüzde 0,59, teknoloji endeksi yüzde 2,59 ve hizmetler endeksi yüzde 0,71 değer kazandı. Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 83'ü yükselirken, 17'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Akbank, BİM Birleşik Mağazalar ve Ereğli Demir Çelik oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 645 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla Euro/dolar paritesi 1,1040, sterlin/dolar paritesi 1,3120 ve dolar/yen paritesi 146,90 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 34,1780 liradan, Euro 37,8310 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,5 azalışla 2 bin 645 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,5 yükselişle 75 dolardan işlem görüyor.