Hat-San Gemi'de halka arz büyüklüğü belli oldu

Borsanın yeni üyesi Hat-San Gemi'nin halka arzında yatırımcılardan 6 kat talep gelirken büyüklük 1 milyar TL'ye ulaştı.

İnfo Yatırım'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre şirketin sermayesinin 188 milyon TL’den 221,5 milyon TL’ye çıkarılması nedeniyle artırılan 33,5 milyon TL nominal değerli 33,5 milyon adet pay ve mevcut ortaklardan Pekar Grup İnşaat A.Ş.’ye ait 10,8 milyon TL nominal değerli 10,8 milyon adet pay olmak üzere toplam 44,3 milyon TL nominal değerli 44,3 milyon adet pay halka arz edildi.

Halka arz büyüklüğü 1 milyar TL oldu

Hat-San Gemi paylarının mevcut halka arzında 1,00 TL nominal değerli payların halka arz fiyatı 22,60 TL olarak açıklanırken halka arz fiyatı ile halka arz büyüklüğü 1 milyar TL olarak gerçekleşti.

Açıklamaya göre halka arzda yurt içi bireysel yatırımcılar tahsisat tutarının yaklaşık 3,7 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılar tahsisat tutarının yaklaşık 14,3 katı, yurt dışı kurumsal yatırımcılar tahsisat tutarının 2,3 katı olmak üzere toplamda 5,7 kat filtrelenmemiş talep geldi.