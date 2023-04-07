Hisse seçerken emin olamıyorsanız dikkat! Bu ipuçlarıyla borsada başarıyı yakalayın

Borsa üzerinden hisse seçmek için öncelikle bankalar veya aracı kurumlar yolu ile yatırım hesabı açmak gerekiyor. Ardından yatırıma ayırdığınız parayla bir portföy yani hisse senetlerinizin bir arada bulunduğu hesap cüzdanı oluşturmaya başlayabilirsiniz. Her zaman risk barındıran bu yatırım türünde sağlam bilgi birikimi ve araştırma ile aldığınız riski azaltabilirsiniz. Eğer siz de "Doğru hisse senedi seçimi nasıl olur?" diye merak ediyorsanız işte aradığınız tüm cevaplar!

Analiz Yapın

Hisse senedi seçerken dikkat edilmesi gerekilen en önemli noktaların başında doğru analiz yapmak geliyor. Bir işe girişmek için öncelikle onu iyi bilmek gerekir. Tavsiyeler üzerine yapılan tercihlerin sonucu genellikle pişmanlıkla sonlanır. Her şeye ulaşmanın kolay olduğu bu dönemde analiz yapmayı öğrenmek için bir süre alanında uzman kişilerin paylaşımlarını takip edebilir, eğitimler alabilirsiniz. Bu sayede doğru analizler yaparak hisse seçerken girdiğiniz riski azaltmış olursunuz.

Riski Paylaştırın

Tüm yatırımınızı tek bir hisse senedine yapmak büyük bir risk taşır. Bu nedenle riski paylaştırarak kayıpları en aza indirebilirsiniz. Bunun için iyi bir analiz sonucu birkaç hisse senedi belirleyebilir, yatırım yapmak için ayırdığınız parayı bu hisse senetleri arasında paylaştırabilirsiniz.

Şirketlerin Yıllık Faaliyetlerini İnceleyin

Şirketlerin kendi sitesinden ve bankaların yayınlarından kolayca ulaşabileceğiniz şirket haberlerini yakından incelemeye alın. Şirketin yıllık kâr/zarar durumu, borçlarını düzenli ödeyip ödememesi, teknoloji şirketi ise AR-GE çalışmalarına ayırdığı bütçe gibi durumlar; sizlere şirketin ileriki dönemlerde daha büyük kazançlar sağlayıp sağlamayacağının en büyük göstergelerinden biri. Bu bilgiler ışığında aldığınız hisseler, daha çok güven verir.

Şirketlerin Temettü Durumuna Bakın

Borsada köklü ve büyük şirketlerden bazıları elde ettikleri yıllık kârı hissedarlarıyla paylaşıyorlar. Yani her yıl hisse başına belirli miktarda ekstra nakit ödeme gerçekleştiriyorlar. Hisse bir süreliğine düşse bile kâr payları sayesinde hissedarlar bir süre daha gelir elde edebiliyorlar.

Tabii sadece temettü veren şirketlerden hisse alın, demek yanlış olur. Büyümekte olan veya büyüme potansiyeline sahip şirketler, elde ettikleri kârı şirketi büyütmek ve geliştirmek adına kullanmayı tercih edebilirler. Bu sayede şirketin ilerlemesiyle hisse fiyatları da yükselebilir. Doğru firma seçimleri, yüksek oranda kâra ortam hazırlayabilir.

Anlık Fiyat Düşüşü ve Yükselişi Yaşayan Şirketleri İyi Değerlendirin

Yıllardır büyük kazançlar elde etmiş bir şirketin hisselerinde düşüş yaşanabilir. Burada bu durumun kalıcı olup olmaması araştırılmalı ve düştü diye o şirketten hisse almaktan vazgeçilmemeli. Aynı şekilde bazı küçük şirketler anlık yükselmeler yaşayabilir. Bu durumda da o anki yükselmeye bakılarak hisse almak doğru bir tercih olmayabilir. Bu durumun devamlılığını dikkatlice araştırmak gerekir.