Ic Enterra Yenilenebilir Enerji halka arz oluyor. Kaç gün sürecek?, Kaç lot verecek?, Hisse kodu nedir?, Hisse fiyatı nedir?, Eşit dağıtım mı oransal dağıtım mı olacak?, Hangi bankalarda var? İşte detayları...

Ic Enterra Yenilenebilir Enerji halka arzı ne zaman başladı?

Ic Enterra Yenilenebilir Enerji halka arzı, 27-28-29 Mart 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Şirket paylarının satışı 29 Mart Cuma günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

IC Enterra Yenilenebilir Enerji halka arz hisse kodu ne?

IC Enterra Yenilenebilir Enerji, halka arz sonrası paylar Borsa İstanbul'da Yıldız Pazar'da ENTRA kodu ile işlem görecek. IC Enterra Yenilenebilir Enerji katılım endeksine değil. IC Enterra Yenilenebilir Enerji halka arzı bireysele eşit dağıtım olarak gerçekleşecektir.

IC Enterra Yenilenebilir Enerji hisse fiyatı ne kadar?

Enterra Yenilenebilir Enerji halka arz fiyatı 10 liradan sunulacak olup, 2 milyon kişinin katılması halinde 138 lot vermesi bekleniyor. IC Enterra Yenilenebilir Enerji, halka açıklık oranı 20,03%’dir. Toplamda 369 milyon 565 bin 717 adet lot dağıtılacak.

Satışa sunulan payların yüzde 75'i yurtiçi bireysel, yüzde 25'i ise yurtiçi kurumsal yatırımcılara tahsis edilecek.

2 milyon kişinin katılması halinde 138 lot (bin 380 TL)

2.5 milyon kişinin katılması halinde 110 lot (bin 100 TL)

3 milyon kişinin katılması halinde 93 lot (930 TL)

3.5 milyon kişinin katılması halinde 80 lot (800 TL)

4 milyon kişinin katılması halinde 69 lot (690 TL)