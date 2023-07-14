Kaleseramik, gelirini üretim kapasitesi ve enerji verimliliği için kullanacak

Dün akşam yayımlanan SPK bültenine göre, şirket sadece bedelli sermaye artırımı yöntemiyle halka arz edilecek. Hisselerin tamamının satılması halinde halka arz büyüklüğü 2.7 milyar lira olacak.

Yayımlanan izahnameye göre Kaleseramik, kasasına girecek olan yaklaşık 2.7 milyar liranın dörtte üçünü üretim kapasitesini ve enerji verimliliğini artırmak için yeni yatırımlarda kullanacak.

Şirket halka arz gelirinin %20'sini mevcut banka kredilerini kapatmak, %6'sını ise Ortadoğu veya Orta Asya üretim tesisi kurmak veya satın almak için kullanacak.

Halka arz Ak Yatırım ve yapı Yapı Kredi Yatırım liderliğinde gerçekleştirilecek.

Sermaye artırımı kapsamında yaklaşık 109 milyon adet hisse, hisse başına 25 lira fiyatla satılacak. Hisselerin tamamı satılırsa halka açıklık oranı %21.2 olacak.

Kale Grubu ilk halka arzını 2021 yılında Kalekim ile yapmıştı.