Kaleseramik halka arz oluyor

SPK onayı sonrası, Kaleseramik'in 1 milyar TL kayıtlı sermaye tavanı dahilinde, mevcut çıkarılmış sermayesinin 405 milyon 388 bin TL'den 514 milyon 778 bin TL'ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 109 milyon 390 bin TL nominal değerli paylar 25 TL olarak belirlenen halk arz fiyatı üzerinden satışa sunulacak.

Rünyanın 18’inci büyük üreticisi

Kaleseramik'in artırılmış sermayesinin yüzde 21,25'ine denk gelen payların halka arzı için 20 – 21 Temmuz 2023 tarihlerinde talep toplanacak. Ak Yatırım ve Yapı Kredi Yatırım liderliğindeki konsorsiyum aracılığıyla gerçekleştirilecek halka arz da, sabit fiyat ile talep toplama yöntemi uygulanacak. Türkiye’nin ilk seramik karo fabrikasını 1957 yılında kurarak, üretim yolculuğuna başlayan Kaleseramik, kurulduğu günden bu yana hayata geçirdiği yenilikleri ve ilkleri ile sektörüne öncülük ediyor.

Seramiğin kalesi olmaya 66 yılını veren, ulusal pazarın yanı sıra uluslararası pazarın da etkili bir oyuncusu olan Kaleseramik, 2021 Ceramic World Review raporuna göre; tek alanda üretim yapan Türkiye’nin 1’inci, Avrupa’nın 5’inci, dünyanın da 18’inci büyük seramik kaplama malzemesi üreticisi konumunda bulunuyor. GFK 2023 ilk çeyrek verilerine göre de Türkiye karo pazarında yüzde 22,6’lık pay ile pazar lideri olan şirket, 474 bin metrekarelik kapalı alana sahip 4 farklı lokasyondaki tesislerinde; 50 değişik ebatta 1.900 çeşit yer karosu ve 60 değişik ebatta 2.200 çeşit duvar karosu üretmenin yanında, her yıl pazara yaklaşık 200 çeşit yeni ürün sunuyor