KAP'a açıklama yapıldı: Tüpraş temettü kararını açıkladı

Tüpraş, 2024 yılı kâr payı dağıtımını gerçekleştirmek üzere düzenlenen genel kurulda, dağıtım teklifini onayladı.

Şirket tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, ortaklara toplamda 23 milyar TL tutarında nakit temettü ödenmesi kararlaştırıldı.

Tüpraş'ın kar dağıtım politikası, şirketin uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansman politikaları, karlılık durumu ve nakit akışları dikkate alınarak belirlendi. Bu çerçevede, II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği kapsamında; ortaklara toplamda 23 milyar TL nakit temettü dağıtılmasına ve 2.3 milyar TL tutarındaki genel kanuni yedek akçenin, geçmiş yıl karlarından karşılanmasına karar verildi.

Tüpraş, temettü detayları neler?

Temettü dağıtımında, 1 TL nominal değerli hisse için brüt 11,9369175 TL (%1.193,69) ve net 10,7432257 TL (%1.074,32) ödeme yapılacak. Temettü ödemeleri, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından belirlenen esaslara göre 27 Eylül 2024 tarihinden itibaren gerçekleştirilecek.

Bu karar, genel kurulda oy birliği ile kabul edildi ve hissedarlar, bu yılki temettü dağıtımından faydalanabilecek.