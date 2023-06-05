Katılımevim 6-7 Haziran’da talep toplayacak
Türkiye’nin önde gelen faizsiz finans kuruluşları arasında yer alan BDDK lisanslı Katılımevim’in halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. Halka arz 6-7 Haziran tarihlerinde, İnfo Yatırım aracılığıyla “Borsada Satış” yöntemi ile %100 bireysele eşit dağıtım ve 13,43 TL sabit fiyatla gerçekleşecek.
Türkiye’nin önde gelen faizsiz finans kuruluşları arasında yer alan BDDK lisanslı Katılımevim’in halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. Halka arz 6-7 Haziran tarihlerinde, İnfo Yatırım aracılığıyla “Borsada Satış” yöntemi ile %100 bireysele eşit dağıtım ve 13,43 TL sabit fiyatla gerçekleşecek.
Halka arzla ilgili konuşan Katılımevim Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, “Katılımevim olarak beşinci yılımızı halka arz ile taçlandırıyoruz. 10 binin üzerinde ailenin ev ve araba teslimatını yaptık. Yatırımcılarımızdan alacağımız güçle, kurumsal, halka açık, şeffaf bir kurum olarak kısa sürede 100 şubeye ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.