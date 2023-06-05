Katılımevim 6-7 Haziran’da talep toplayacak

Türkiye’nin önde gelen faiz­siz finans kuruluşları ara­sında yer alan BDDK lisanslı Katılımevim’in halka arz baş­vurusu Sermaye Piyasası Ku­rulu (SPK) tarafından onay­landı. Halka arz 6-7 Haziran tarihlerinde, İnfo Yatırım aracı­lığıyla “Borsada Satış” yöntemi ile %100 bireysele eşit dağıtım ve 13,43 TL sabit fiyatla gerçek­leşecek.

Halka arzla ilgili konuşan Ka­tılımevim Yönetim Kurulu Baş­kanı Serdar Turhan, “Katılıme­vim olarak beşinci yılımızı hal­ka arz ile taçlandırıyoruz. 10 binin üzerinde ailenin ev ve ara­ba teslimatını yaptık. Yatırım­cılarımızdan alacağımız güçle, kurumsal, halka açık, şeffaf bir kurum olarak kısa sürede 100 şubeye ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.