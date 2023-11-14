Marbaş Menkul Değerler halka arz olacak
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin ortaklığı Marbaş Menkul Değerler A.Ş. halka arz edilecek.
Gedik Yatırım Menkul Değerler, Marbaş Menkul Değerler'in paylarının halka arz edilmesi için gerekli izinleri aldığını açıkladı.
Gedik, Marbaş'ın kayıtlı sermaye sistemine geçiş ve esas sözleşme tadili başvurusunun Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 10 Kasım'da onaylandığını duyurdu.
Şirket, KAP açıklamasında, Marbaş Menkul’ün geniş yetkili aracı kurum olarak faaliyet gösterdiğini ve 17 Ağustos'ta SPK’ya başvurduğunu hatırlattı.
Açıklamada, Marbaş Menkul’ün halka arz sürecinin detaylarının ilerleyen günlerde kamuoyu ve yatırımcılar ile paylaşılacağını belirtti.