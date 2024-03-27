Marmaris Altınyunus (MAALT) temettü kararını açıkladı
Marmaris Altınyunus Turistik Tesisler, 2023 bilançosunda dağıtılabilir dönem karı bulunmadığını bildirdi.
Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Marmaris Altınyunus Turistik Tesisler (MAALT), Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan bildirimde temettü hakkında bilgi verdi.
Açıklamada, 2023 finansal raporlarında 32,8 milyon lira net dönem zararı kayda geçtiğin belirtildi.
Açıklamada, net dönem zararı ve geçmiş yıl zararları nedeniyle dağıtılabilir dönem karı bulunmadığı ifade edildi.