Merko Gıda (MERKO) temettü dağıtacak mı?

Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MERKO), bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu’na açıklama göndererek 14 Mart'taki genel kurul toplantısında alınan kararı duyurdu.

Açıklamada, 1 Temmuz 2022 - 30 Haziran 2023 dönemi raporlarına göre şirketin net dönem zararı 1 milyon 79 bin 580 lira.

Açıklamada zararın Vergi Usul Kanunu hükümlerince hazırlanan gelir tablosuna göre ise 18 milyon 102 bin 65 lira 91 kuruş olduğu kaydedildi.

Şirket, bu nedenden dolar kâr dağıtımı yapılamayacağını duyurdu.