Mogan Enerji talep toplama tarihleri ne zaman; hisse fiyatı ve hisse kodu nedir?

Borsada yeni yılda yukarı yönlü hareketin devam ettiği bir dönemde, halka arzların sayısı da artmaya başladı. SPK'nın halka arzını onayladığı şirketler de Mogan Enerji için de önemli bilgiler netleşti.

Mogan Enerji halka arz tarihleri

Mogan Enerji'nin halka arzında 28-29 Şubat ve 1 Mart tarihlerinde üç gün süreyle talep toplanacak.

Mogan Enerji hisse fiyatı

Mogan Enerji'nin hisseleri 11 lira 33 kuruştan halka arz edilecek.

Mogan Enerji hisse kodu

Mogan Enerji'nin hisse kodu 'MOGAN' olacak.

Mogan Enerji halka arzına kim aracılık edecek?

Halka arzına TSKB ve İş Yatırım Menkul Değerler'in aracılık edecek şirketin halka açıklık oranı yüzde 10,76 olacak.