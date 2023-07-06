New York borsası düşüşle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi, 110 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,34 azalışla 34.171,39 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,54 azalarak 4.422,62 puana, Nasdaq endeksi de yüzde 1 kayıpla 13.653,17 puana geriledi.

ABD'de güçlü gelen istihdam verilerinin ardından pay piyasaları güne negatif bir başlangıç yaptı.

Ülkede özel sektör istihdamı, haziranda 497 bin kişi artarak piyasa beklentilerini aşarken, Şubat 2022'den bu yana en büyük artışı kaydetti.

Analistler, istihdam verilerindeki güçlü seyrin, para politikasını daha da sıkılaştırmada ABD Merkez Bankası'na (Fed) alan sağladığını belirterek, dün açıklanan Fed tutanaklarındaki "şahin" ifadelerin de yatırımcıların "Banka'nın faiz oranlarını uzun süre daha yüksek tutabileceği" endişelerini artırdığını kaydetti.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı da 1 Temmuz ile biten haftada 248 bin ile piyasa beklentilerinin biraz üzerinde gerçekleşti.

Ülkede işten çıkarmalar, haziranda bir önceki aya göre yüzde 49 azalarak 40 bin 709'a inerken Ekim 2022'den bu yana en düşük seviye kaydedildi. Buna karşın yılın ilk 6 ayında işten çıkarmalar, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 244 artışla 458 bin 209'a ulaştı.

ABD'de dış ticaret açığı da mayısta aylık bazda yüzde 7,3 azalarak 69 milyar dolara düştü.

Fed yetkililerinin açıklamaları takip edilirken, Dallas Fed Başkanı Lorie Logan, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) hedeflerine ulaşması için daha kısıtlayıcı politikalar gerektiğine işaret ederek, muhtemelen daha fazla faiz artışının gerekli olduğunu ifade etti.