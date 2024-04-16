New York borsası karışık seyirle açıldı

S&P 500 endeksi yatay seyirle 5.064,59 puan olurken, Nasdaq endeksi yüzde 0,18 kayıpla 15.856,38 puana geriledi.

Yatırımcıların odağında, Orta Doğu'daki gerilimlerin yanı sıra ABD'de açıklanan bilançolar yer alırken, pay piyasalarında açılışta karışık seyir izlendi.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de sanayi üretimi, martta aylık bazda yüzde 0,4 ile piyasa beklentilerine paralel artış kaydetti. Ülkede kapasite kullanım oranı ise aynı dönemde 0,2 puan artışla yüzde 78,4'e yükselirken uzun dönem ortalamasının 1,2 puan altında kaldı.

Ülkede yapımına başlanan yeni konut sayısı, martta yüzde 1 milyon 321 bin, verilen inşaat izni sayısı 1 milyon 458 bin ile piyasa beklentilerini altında gerçekleşti.

ABD'de konut başlangıçları 7 ayın, inşaat izinleri 8 ayın en düşük seviyelerini kaydetti.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Fed Başkan Yardımcısı Philip Jefferson, merkez bankasının kısıtlayıcı politikasını sürdürmesi nedeniyle enflasyonun düşmeye devam etmesini beklediğini söyledi.

Görünümün hala oldukça belirsiz olduğuna işaret eden Jefferson, "Eğer gelen veriler enflasyonun şu anda beklediğimden daha kalıcı olduğunu gösterirse, politikanın mevcut kısıtlayıcı duruşunun daha uzun süre devam etmesi uygun olacaktır." ifadesini kullandı.

Kurumsal tarafta, bugün bilançosunu yayımlayan Bank of America'nın hisseleri ilk çeyrek net karında yüzde 18 azalış bildirmesi sonrasında yüzde 3'e yakın düştü.

Tahminlerden iyi finansal sonuçlar açıklayan Morgan Stanley'nin hisseleri ise yüzde 1,5 artış kaydetti.

Bugün bilançosunu yayımlayan diğer şirketlerden United Health'in hisseleri yüzde 6,5 yükselirken, Johnson & Johnson'ın hisseleri yüzde 2 değer kaybetti.