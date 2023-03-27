New York borsası karışık seyirle kapandı

Kapanışta Dow Jones endeksi 200 puana yakın değer kazandı ve yüzde 0,61 artışla 32.432,61 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,17 artarak 3.977,75 puana çıkarken, Nasdaq endeksi yüzde 0,47 azalışla 11.768,84 puana geriledi.

İflas eden Silikon Vadesi Bankasının (SVB) kredi ve mevduatlarının First Citizens Bankası tarafından devralınması, bankacılık sistemine ilişkin endişeleri azaltırken, pay piyasalarında haftanın ilk işlem gününde karışık seyir izlendi.

First Citizens Bankasının hisseleri günü yüzde 50'nin üzerinde yükselişle tamamladı.

Kripto para borsası Binance ile Üst Yöneticisi Changpeng Zhao'ya düzenleme ihlalleri iddiasıyla açılan dava sonrası ise kripto borsalarının hisselerinde değer kayıpları yaşandı.

Öte yandan, ABD Merkez Bankası (Fed), Fed Başkan Yardımcısı Michael Barr'ın Senato'da son banka iflasları ve federal düzenleyicilerin müdahalesine ilişkin yarın düzenlenecek oturumda yapacağı konuşma metnini paylaştı.

Tüm araçları gerektiğinde kullanmaya hazır olduklarını belirtti

Ülkenin bankacılık sisteminin güçlü sermayesi ve likiditesiyle sağlam ve dayanıklı olduğunu vurgulayan Barr, bankacılık sistemindeki koşulları yakından izlemeye devam edeceklerini, sistemi güvenli ve sağlam tutmak için her büyüklükteki kurum için tüm araçları gerektiğinde kullanmaya hazır olduklarını belirtti.

Barr, SVB'nin iflasının tüm bankacılık sistemini tehdit ettiğine dikkati çekerek, büyük bölgesel bankalar için uzun vadeli borç gerekliliklerinin yanı sıra stres testini iyileştirmeyi ve likidite kurallarında değişikliğe gidilmesi üzerinde çalıştıklarını bildirdi.