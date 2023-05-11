New York borsası karışık seyirle kapandı

S&P 500 endeksi yüzde 0,17 düşüşle 4.130,62 puana gerilerken, Nasdaq endeksi yüzde 0,18 artışla 12.328,51 puana yükseldi. ABD'de borç limiti açmazı devam ederken, bölgesel bankalara ilişkin endişelerle pay piyasalarında karışık bir seyir izlendi.

Ülkede Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), nisanda aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2,3 artışla beklentilerin altında gerçekleşti.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı ise 6 Mayıs ile biten haftada 264 bine yükselerek beklentileri aşarken, Ekim 2021'den bu yana en yüksek değerini kaydetti.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü Julie Kozack, ABD'nin temerrüde düşmesi halinde bu durumun sadece ABD için değil, küresel ekonomi için de çok ciddi yansımaları olacağı uyarısında bulundu.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen da ABD'nin borç yükümlülüklerini yerine getirmemesinin son birkaç yıldaki kazanımları tehdit edebileceğini ve küresel bir gerilemeyi ateşleyebileceğini söyledi.

Analistler, ABD Başkanı Joe Biden ile kongre liderlerinin yarın borç limitine ilişkin yapacağı görüşmeden çıkacak sonuçların da yatırımcıların odağında yer aldığını ifade etti.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin de açıklamaları takip edilirken, Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, yüksek faiz oranlarının uzun süre devam etmesi ve ters getiri eğrisinin, bankalar üzerinde daha fazla stres oluşturabileceğini belirterek, ancak bunun enflasyonun inatla yüksek kalması durumunda gerekli olacağını söyledi.

Yüksek enflasyonun düştüğüne dair bazı kanıtların olduğunu ancak hala ısrarcı olduğunu vurgulayan Kashkari, bunun sıkı para politikasına daha uzun süre devam etmeleri gerektiği anlamına geldiğini savundu.

Öte yandan, ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC) Yönetim Kurulu, Silikon Vadisi Bankası (SVB) ile Signature Bank'ın iflasının ardından önerilen sigortasız mevduat sahiplerinin korunmasına ilişkin maliyetlerin büyük bankalarca karşılanması kapsamındaki teklifi onayladı.

Merkezi California'da bulunan ABD'li bölgesel banka PacWest'in hisse fiyatı, bankanın mevduatlarının geçen hafta yüzde 9,5 azaldığını bildirmesi sonrası yüzde 23'e yakın düşerken, bölgesel bankalarla ilgili endişeler yeniden artmaya başladı.

Diğer bölgesel banklardan Western Alliance'ın hisseleri yüzde 2, First Horizon'un hisseleri yüzde 3'ün üzerinde değer kaybetti.

Ayrıca, dün yeni ürün ve hizmetleriyle yapay zekaya yönelik atılımlarını duyuran Google'ın ana şirketi Alphabet'in hisselerinin yükselişini sürdürmesi dikkati çekti. Alphabet'in hisseleri yaklaşık yüzde 4,5 değer kazandı.