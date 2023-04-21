New York borsası yatay seyirle açıldı
New York borsası, haftanın son işlem gününe yatay seyirle başladı.
New York borsası, haftanın son işlem gününe yatay seyirle başladı.
Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,02 artarak 33.793,60 puana çıktı.
S&P 500 endeksi yüzde 0,06 artışla 4.132,14 puana tırmanırken, Nasdaq endeksi yüzde 0,11 kayıpla 12.046,03 puana geriledi.
ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasına ilişkin belirsizlikler sürerken ve ülkede bilanço sezonu devam ederken pay piyasalarında açılışta yatay seyir izlendi.
Analistler, ABD'de bugün açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri (PMI) verilerinin takip edileceğini belirtti.