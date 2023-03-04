New York borsası yükselişe kapandı

Kapanışta Dow Jones endeksi 300 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,17 artışla 33.390,35 puana yükseldi. S&P 500 endeksi yüzde 1,6 artarak 4.045,47 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,97 artışla 11.689,01 puana çıktı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutacağına dair endişelerle artan tahvil getirileri bir miktar gerilerken, pay piyasalarında haftanın son işlem gününün kapanışında pozitif bir seyir izlendi.

Fed tarafından ABD Kongresi için yılda iki kez hazırlanan yarı yıllık Para Politikası Raporu'nun mart sayısında enflasyonu düşürme konusundaki kararlılık yinelenerek, faiz oranında devam eden artışların uygun olacağının öngörüldüğü bildirildi.

Fed yetkililerin açıklamaları da takip edilirken, Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, Bankanın politika yapıcılarının bu yıl ek faiz artışı beklediğini ve faiz indirimi öngörmediklerini belirterek, enflasyon devam ederse, faiz oranlarını daha da yükseltebileceklerini kaydetti.