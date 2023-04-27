New York borsası yükselişle açıldı

S&P 500 endeksi yüzde 0,48 artışla 4.075,29 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,99 kazançla 11.972,15 puana çıktı.

ABD'de şirket bilançoları ile açıklanan makroekonomik veriler yatırımcıların odağında yer alırken, pay piyasaları güne pozitif bir başlangıç yaptı.

ABD Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı ocak-mart dönemine ait Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) öncü verilerine göre, ülke ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 1,1 ile beklentilerin altında büyüdü.

Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı da 22 Nisan ile biten haftada 230 bine düşerek beklentilerin altında gerçekleşti.

Dün piyasalar kapandıktan sonra ocak-mart dönemine dair bilançosunu açıklayan Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta, yılın ilk çeyreğinde elde ettiği 28,7 milyar dolarlık gelirle piyasa beklentilerini geride bıraktı. Meta'nın net karı ise yılın ilk çeyreğinde yüzde 24 azalışla 5,7 milyar dolara geriledi. Şirketin hisseleri yüzde 13'ün üzerinde değer kazandı.

Piyasaların açılışından önce ilk çeyrek finansal sonuçlarını yayımlayan Mastercard'ın gelirleri ocak-mart döneminde yüzde 11 artışla 5,7 milyar dolar olurken, net karı yüzde 10 azalışla 2,4 milyar dolara düştü.

ABD'nin büyük hava yolu şirketlerinden American Airlines'ın gelirleri de aynı dönemde yüzde 37 artışla 12,2 milyar dolara yükseldi. Gelirlerindeki artış maliyetlerinin üzerinde gelen hava yolu şirketi, ilk çeyrekte 10 milyon dolarlık net kar elde etti.