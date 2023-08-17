New York borsası yükselişle açıldı

S&P 500 endeksi yüzde 0,27 artarak 4.416,32 puana, Nasdaq endeksi yüzde 0,39 kazançla 13.527,30 puana yükseldi.

Yatırımcılar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon risklerine karşı yüksek hassasiyetin sürdüğüne işaret eden son toplantı tutanaklarını değerlendirirken, pay piyasalarında açılışta pozitif bir seyir izlendi.

Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 25-26 Temmuz'da düzenlenen toplantısına ilişkin tutanaklarda, enflasyonun hala FOMC'nin uzun vadeli hedefinin oldukça üzerinde olduğu vurgulanarak, "İş gücü piyasasının sıkı kalması nedeniyle çoğu katılımcı, enflasyon üzerinde para politikasının daha fazla sıkılaştırılmasını gerektirebilecek önemli yukarı yönlü riskler görmeye devam etti." ifadesi kullanıldı.

Analistler, söz konusu tutanakların, yatırımcıların gelecekteki faiz artışlarının hala Fed'in gündeminde olduğuna dair endişelerini artırdığını söyledi.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 12 Ağustos ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 11 bin kişi azalışla 239 bine geriledi.

Philadelphia Fed İmalat Endeksi de ağustosta 12 ile beklentilerin üstünde gelirken, Ağustos 2022'den bu yana ilk kez pozitif değer aldı.

Öte yandan, şirket bilançoları açıklanmaya devam ederken, ABD'li perakende devlerinden Walmart, ikinci çeyrekte beklentilerin üzerinde gelir ve kar açıkladı.