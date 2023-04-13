New York borsası yükselişle kapandı

Kapanışta Dow Jones endeksi 400 puana yakın değer kazandı ve yüzde 1,14 artarak 34.029,69 puana yükseldi. S&P 500 endeksi yüzde 1,33 artışla 4.146,40 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,99 kazançla 12.166,27 puana çıktı.

ABD'de açıklanan ekonomik veriler, yavaşlayan enflasyon ve gevşeyen iş gücü piyasası koşullarına işaret ederken, pay piyasaları günü pozitif seyirle tamamladı.

Ülkede Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), martta aylık bazda yüzde 0,5 azalışla beklentilerin altında gelirken Nisan 2020'den bu yana en yüksek aylık düşüşünü kaydetti. ÜFE, yıllık bazda da yüzde 2,7 artışla Ocak 2021'den bu yana en düşük değerini aldı.

Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE, martta aylık bazda yüzde 0,1 azalırken, yıllık bazda yüzde 3,4 arttı.

Öte yandan ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 8 Nisan ile biten haftada 239 bine çıkarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Analistler, son verilerin yatırımcıların, ABD Merkez Bankasının (Fed) agresif faiz artırım döngüsünün sonuna yaklaştığına dair beklentilerini artırdığını belirtti.