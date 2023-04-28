New York borsası yükselişle kapandı

S&P 500 endeksi yüzde 0,84 artarak 4.170,20 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,69 kazançla 12.226,58 puana çıktı. Ülkede bilanço sezonu ve açıklanan makroekonomik veriler yatırımcıların odağında yer almaya devam ederken, pay piyasaları haftanın son işlem gününde pozitif bir seyir izledi.

Ocak-mart dönemine ilişkin bilançosunda rekor ilk çeyrek karı bildiren Exxon Mobil'in hisse fiyatı gün içinde tarihi zirvesine çıkarken, günü yüzde 1,29 kazançla tamamladı.

Dün piyasaların kapanışından sonra ilk çeyrek bilançosunu açıklayan ABD'li e-ticaret devi Amazon'un hisseleri ise yüzde 4'e yakın değer kaybetti.

ABD Merkez Bankası (Fed), mart ayında iflas eden Silikon Vadisi Bankası'nın (SVB) denetim ve düzenlenmesine ilişkin incelemenin sonuçlarını açıkladı. Fed, SVB'nin iflasının banka yönetiminin riskleri yönetememesi ve denetimdeki yetersizliklerden kaynaklandığını belirterek, denetim ve düzenlemeyi güçlendirme çağrısında bulundu.

ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC) Signature Bank'ın iflasına ilişkin yayımladığı denetim raporunda, bankanın iflasının temel nedeninin "kötü yönetim" olduğunu bildirdi.

Ülkede bankacılık krizinde adı geçen bankalardan biri olan First Republic'in hisse fiyatındaki düşüş bugün de devam etti. Hafta başında açıkladığı bilançosu ilk çeyrekteki mevduat kayıplarını ortaya koyan bankanın hisseleri yüzde 43'ün üzerinde değer kaybetti.

Öte yandan, ABD basınında FDIC'in First Republic Bank'a kayyum atayabileceğine yönelik haberler yer aldı.