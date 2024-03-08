Odine’in halka arzı onaylandı

İngiltere merkezli Capacity Media’nın 2023 yılında ilk kez yayınladığı 20 Top Telco Vendors Power List’deki ilk ve tek Türk şirketi olan Odine’in halka arzı Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB) ve Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. eş liderliğinde gerçekleştirilecek.

Sermaye artırımı ve ortak satışı yöntemiyle gerçekleştirilecek halka arzda 44.200.000 liralık nominal pay satışa sunulacak.

Halka arzın 22 milyon 100 bin nominal TL tutarındaki kısmı sermaye artırımı, 22.100.000 nominal TL tutarındaki kısmı ise ortak satışı yoluyla gerçekleştirilecek.

Büyüklüğünün 1,3 milyar TL’nin üzerinde olması öngörülen halka arzın tamamlanmasının ardından şirketin sermayesinin yüzde 40’ının BİST Yıldız Pazar’da işlem görmesi planlanıyor.

Odine şirketi ne üretiyor?

Odine, kurduğu model ile kendi bulut ortamı üzerinden uluslararası alanda tüm telekom operatörlerine, ticari operasyonlarını sürdürebilmeleri için gereken altyapı donanımını, depolama hizmetini ve ağ ortamını sağlıyor.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’deki operatörlere de sanallaştırma hizmeti vererek, fiziksel sunucu bağlılığını ortadan kaldırmaya ve operasyon verimliliğini artırmaya odaklanan Odine, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi (UDHAM) liderliğinde gerçekleştirilen 5. Nesil (5G) Mobil Haberleşme Altyapısının Geliştirme Projesi’nde de yer alıyor.