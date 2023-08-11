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Ofis Yem halka arzı sonuçlandı: Kaç lot verdi?

10-11 Ağustos 2023 tarihlerinde borsada satış yöntemiyle talep toplayan Ofis Yem Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (OFSYM) halka arzı sonuçlandı. Peki Ofis Yem halka arz kaç lot dağıttı? Halka arzda bireysel yatırımcılara kaç lot dağıtım yapıldı? İşte detayları...

Haber Merkezi
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10-11 Ağustos 2023 tarihlerinde borsada satış yöntemiyle talep toplayan Ofis Yem Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (OFSYM) halka arzı sonuçlandı. Büyüklüğü 618.800.000 TL olarak gerçekleşen halka arz sonrası dağıtılan hisseler hesaplara geçti.

Peki Ofis Yem halka arz kaç lot dağıttı? Halka arzda bireysel yatırımcılara kaç lot dağıtım yapıldı? İşte cevaplar…

Ofis Yem (OFSYM) kaç lot verdi?

Ofis Yem halka arzına katılan her bir yatırımcılara maksimum 17 lot hisse dağıtımı yapıldı. Şirket paylarının önümüzdeki hafta borsada işlem görmeye balaması bekleniyor.

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