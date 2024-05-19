Özyaşar Tel halka arz oluyor: 23-24 Mayıs'ta talep toplanacak

Şirket'in 85 milyon TL olan sermayesinin 103,2 milyon TL'ye bedelli artırımı sırasında oluşan 18,2 milyon TL ile mevcut ortaklardan Çokyaşar Holding AŞ’nin sahip olduğu 6,24 milyon TL, Derviş Ali Çokyaşar’ın sahip olduğu 780.000 TL ve Ömer Çokyaşar'ın sahip olduğu 780.000 TL nominal değerli olmak üzere toplam 26 milyon TL nominal değerli pay halka arz edilecek.

Fazla talep gelmesi halinde mevcut ortaklardan Çokyaşar Holding AŞ’ye ait 4,16 milyon TL, Derviş Ali Çokyaşar'a ait 520.000 TL ve Ömer Çokyaşar'a ait 520.000 TL nominal değerli (B) grubu payın ek satışı gerçekleştirilebilecek.

QNB Finansinvest aracılığıyla gerçekleştirilecek halka arzda, ek satışların gerçekleşmesi durumunda toplam halka arz tutarı 31,2 milyon TL olacak.

1 TL nominal değerli paylar 28,00 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

Halka açıklık oranı ek satışla birlikte yüzde 30,23, halka arz büyüklüğü 873,6 milyon TL olacak.