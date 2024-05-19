Onur Yüksek Teknoloji halka arz oluyor

OYT'nin 50 milyon TL olan sermayesinin 62,83 milyon TL'ye bedelli artırımı sırasında oluşan 12,83 milyon TL pay ile mevcut ortaklardan Cengiz Dede’nin sahip olduğu 3,2 milyon TL, Noyan Burçin Dede’nin sahip olduğu 1,6 milyon TL, Tolga Dede’nin sahip olduğu 1,6 milyon TL ve Nurgül Dede’nin sahip olduğu 500.000 TL nominal değerli olmak üzere toplam 19,73 milyon TL nominal değerli pay halka arz edilecek.

Global Menkul Değerler AŞ aracılığıyla gerçekleştirilecek halka arzda, 1 TL nominal değerli paylar 49,50 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

Halka arzın büyüklüğü 976,6 milyon TL olarak hesaplanırken, halka açıklık oranı yüzde 31,40 olacak.

Şirket 1 yıl boyunca paylarını satmayacağını ve bedelli sermaye artırımı yapmayacağını, Şirket ortakları ise 1 yıl boyunca Borsa'da pay satışı yapmayacağını ve payların Borsa’da işlem görmeye başlamasından itibaren 1 yıl süreyle halka arz fiyatının altındaki bir fiyattan Borsa’da satmayacağını taahhüt ettiler.

Halka arz sonrası Şirket'in piyasa değeri 3,11 milyar TL olarak hesaplandı.