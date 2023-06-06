Piyasada değişim rüzgarları esiyor

Birol BOZKURT

Ekonomide Ortodoks politikalara dönüş beklentisi piyasalara yansımaya devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Mehmet Şimşek’in getirilmesiyle birlikte verdiği ekonomide ‘rasyonel’ zemine dönmeliyiz açıklaması piyasalarda oldukça pozitif karşılık buldu.

Merkez Bankası Başkanlığı’na Hafize Gaye Erkan’ın aralarında olduğu birkaç isim üzerinde görüşülmelerin yürütülmesi piyasalarda heyecan yarattı. Sadece Merkez Bankası’nda değil farklı kurumlarda da değişiklik yapılması ihtimali konuşulmaya başlandı.

Borsa dün yüzde 5,04 değer kazandı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 118,26 puan ve yüzde 2,31 değer kazanarak 5.233,23 puana çıktı. Geçen haftanın son işlem gününde yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 3,13 değer kazanarak günü 5.114,97 puandan kapatmıştı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 3,02 değer kazanarak 5.269,65 puana yükseldi. Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 154,68 puan artarak 5.269,65'e çıktı.

Toplam işlem hacmi 44,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Kapanışa yakın tekrar yükselişe geçen BIST 100 endeksi, yüzde 5,04 değer kazanarak 5.372,66 puanla günü tamamladı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en fazla kazandıran yüzde 9,22 ile ulaştırma oldu. Bankacılık endeksi ise yüzde 3,18 yükseliş yaşadı.

Geçtiğimiz hafta tamamlanan seçim süreci sonucunda, yasama ve yürütme erklerinin aynı elde toplanması ve yeni ekonomi yönetimiyle birlikte politikaların da değişeceği beklentisi borsada bir rahatlama rallisini beraberinde getirdi. Gözlerin şimdi ekonomide atılacak adımlara çevrildiğini söyleyen Piyasa Uzmanları, söylemlerin beklentileri karşıladığını ancak atılacak ilk adımların piyasalar için belirleyici olacağının altını çiziyor.

Şimşek ile Gaye Erkan görüştü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın TCMB Başkanlığına ataması beklenen Hafize Gaye Erkan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile bir görüşme gerçekleştirdi. ABD'de çeşitli finans kuruluşlarında üst düzey yöneticilik yapmış olan ve aynı zamanda DÜNYA yazarı olan Erkan'ın Erdoğan ile de görüştüğü öğrenildi.

Üst düzey bir yetkili, TCMB başkanlığı için birkaç aday olduğunu belirterek, Erkan'ın uluslararası kredibilitesinin çok yüksek olduğunu belirterek, "Türkiye ekonomisini biliyor. Dünya ekonomileri ile daha iyi entegre olma, uluslararası normları yakalamada Şimşek ile uyum içinde çalışacağından eminim. Çok zor bir görevi olacağı malum, rezervlerin durum nedeniyle özellikle" diye konuştu.

İngiliz ekonomist Timothy Ash’in de gündeminde Mehmet Şimşek ve Gaye Erkan görüşmesi vardı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ash, “Türkiye'nin yakında ilk kadın merkez bankası başkanına sahip olacağına dair güçlü sinyaller var. Laik, Ortodoks (ekonomi açısından) ve Batı bankalarında on yılı aşkın üst düzey yönetim deneyimine sahip" dedi.

İhracatçı şirketlerin hisseleri yükselişte

Dolar/TL’de yaşanan yükselişin ihracatçı şirketler üzerinden borsayı destekleyici etkisi olacağını söyleyen uzmanlar, kısa vadede kamu ve kamuya yakın şirketlerin hisselerinde ve banka hisselerinde hareketliliğin arttığını söylüyor. Kısa vadede 5000 puan seviyesinin psikolojik bir düzey olduğunu söyleyen uzmanlar, bnun üzerinde kalındığı sürece yeni zirvelerin görülebileceğini söylüyor.

Bu arada Süper Lig’de şampiyon olmayı garantileyen Galatasaray ezeli rakibi Fenerbahçe’yi 3-0 gibi net bir skorla yenmesine rağmen hisselerinde aynı coşkuyu göremedi. Şampiyon olmayı garantilediği günden beri düşüş yaşayan Galatasaray hisseleri, piyasanın yüzde 5’e yakın yükseldiği gün yatay bir seyir izledi.

Ata Yatırım Araştırma Genel Müdür Yardımcısı Cemal Demirtaş: Dolar/TL 23-24 seviyesinde denge bulacaktır

Yeni kabinenin açıklanması ve piyasaların yakında tanıdığı Mehmet Şimşek’in Hazine ve Maliye Bakanlığı'na atanmasına piyasaların ilk tepkisi olumlu oldu. Bu olumlu tepkinin, ilk somut adımlar atılana kadar da dalgalanarak olsa devam etmesini öngörüyoruz.

Şu aşamada yerli ve yabancı yatırımcılar bir miktar kredi veriyor fakat güven artarsa borsada alımlar da hızlanabilir. Ekonomimizin daha rekabetçi olabilmesi için TL seviyesinin ve faizlerin dengelenmesi, istikrarın belli bir seviyede sağlanması gerekiyor. Faiz politikasından bağımsız olarak TL seviyesinden bahsetmek çok zor ama mevcut koşullarda Dolar/TL’nin 23-24 seviyelerinde denge bulabileceği yönünde genel bir piyasa eğilimi var.

Normal şartlarda Merkez Bankası’ndan faiz artışı beklemiyoruz fakat ekonomi yönetiminin şeffaflık ve tutarlılık prensiplerine bağlı kalarak önümüzdeki dönemde piyasaları daha doğru yönlendirebileceğini düşünebiliriz. 22 Haziran tarihinden önce verilecek mesajlar bize faiz konusunda daha net bir yorum penceresi açabilir.

Dinamik Yatırım Menkul Değerler Araştırma Uzmanı Ceyhun Yavaş: Politika faizinin yılsonunda yüzde 25- 30 olmasını bekliyoruz

Mehmet Şimşek’in Hazine ve Maliye Bakanı olması piyasalarda önemli bir belirsizliği ortadan kaldırdı ve tepki alımlarının yükseliş trendine doğru evrilmesinin önünü açtığı görüşündeyiz. Bundan sonraki süreçte yol haritasının çizilmesi piyasaya daha fazla güven sağlayacağı ve yükseliş trendinin oluşacağını düşünüyoruz.

Enflasyonist etkinin kurlara yansımaması ihracat yapan firmalar üzerinde baskı oluşturdu. Bu yükseliş eğiliminin adil değere ulaşıncaya kadar devam edeceği görüşündeyiz. Ortodoks politika geçişi ile beraber Merkez Bankası’nın faiz artırımlarına başlamasını bekliyoruz. Politika faizi kademeli şekilde artırılarak yılsonuna doğru %25-30 aralığına getirilebilir.

SocGen: TCMB 22 Haziran’da 650 baz puan artırabilir

Societe Generale, üç aylık dönemde carry pozisyonlarında yüzde 10 kâr hedefiyle dolar/ TL’de kısa pozisyon açılmasını önerdi. Kurum, politika faizinin 22 Haziran’da 650 baz puan artışla yüzde 15’e yükseltilmesini, ardından temmuz ve ağustos aylarında 500’er baz puan artırımlar gerçekleştirilmesini bekliyor.

Kurumun baş CEEMEA Stratejisti Marek Drimal imzalı, 2 Haziran tarihli raporda, yaz sezonunda artan turist gelirlerinin dış dengeyi iyileştireceğini, buna ek olarak TCMB’nin faiz artırma ve bazı ortodoks politikaların dönme ihtimallerinin yükselmesinin “liranın carry cazibesinin artıracağı” öngörüldü.

Lira'nın yakın vadede forward sözleşmelerinden güçlü bir şekilde daha iyi performans göstermesini bekleyen Drimal, Dolar/ TL ’nin 20,88’den kısa pozisyon açılmasını, 23 seviyesinden zarar-kes yapılmasını tavsiye etti. Kurum dolar/TL’nin önümüzdeki aylarda “yalnızca kademeli olarak” düşerek üçüncü çeyreğin sonunda 21,50 civarına ineceğini öngörüyor.

Türkiye'nin CDS'i 500 puanın altına geriledi

Türkiye'nin kredi ödeyebilme durumunu gösteren ve risk primi olarak adlandırılan beş yıllık kredi temerrüt takası (CDS), yeni kabinenin açıklanmasından sonra haftanın ilk gününde hızlı geriliyor. Türkiye'nin CDS'i, 12 Mayıs'tan sonra ilk kez 500 baz puanın altına indi. CDS, cuma günü en son işlemlerde 552 baz puanda bulunuyordu. Türkiye'nin kredi risk primi, seçim belirsizliğinin ortadan kalkmasıyla düşüş eğilimine yönelmişti.

TL tahvillerde satış dalgası

Para politikasında normalleşme beklentisi tahvillerde satışa yol açtı. İki yıllık gösterge tahvil faizi haftanın ilk işlem gününde 2 puan artışla 15,43 seviyesine yükseldi. Türkiye'de yeni ekonomi yönetimine ilişkin fiyatlamalar piyasa göstergelerinde sert hareketlenmelere neden oluyor. 5 yıllık tahvil faizlerinde ise 3 puanı aşan yükselişle yüzde 15 seviyesi test edildi.