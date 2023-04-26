Piyasalarda gün ortası: 10 hisse yükseldi, 90'ı değer kaybetti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,50 azalışla 4.817,60 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 73,41 puan değer kaybetti.

4.901,39 puanı gördü

Dün 4.891,01 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 5,07 puan ve yüzde 0,10 değer kaybederek 4.885,94 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 4.803,09, en yüksek ise 4.901,39 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,30, sanayi endeksi yüzde 1,92, hizmetler endeksi yüzde 1,42 ve teknoloji endeksi yüzde 1,17 değer kaybetti.

En çok işlem gören hisse senetleri:

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 10'u yükseldi, 90'ı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Koza Altın İşletmeleri, İskenderun Demir Çelik, Akbank oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 4 Aralık 2024 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 13,25, bileşik getirisi yüzde 13,69 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1040, sterlin/dolar paritesi 1,2470 ve dolar/yen paritesi 133,4 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 19,4290 liradan, avro 21,4540 liradan satılıyor. Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,1 artışla 1.999 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,1 artışla 80,7 dolardan işlem görüyor.