Piyasalarda gün ortası: BIST 100 endeksinin 58'i yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,19 artışla 5.102,07 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 9,76 puan değer kazandı.

Dün 5.092,31 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 18,47 puan ve yüzde 0,36 değer kazanarak 5.110,78 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 5.091,03, en yüksek ise 5.143,53 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,29, sanayi endeksi yüzde 0,28 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,18 ve teknoloji endeksi yüzde 0,76 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 58'i yükseldi, 38'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Girişim Elektrik Sanayi, Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Oyak Çimento ve Kardemir (D) oldu.

Altının onsu 2.000 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 4 Aralık 2024 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 14,53, bileşik getirisi yüzde 15,06 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0910, sterlin/dolar paritesi 1,2440 ve dolar/yen paritesi 133,1 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 19,2900 liradan, avro 21,0520 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,7 artışla 2.000 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,2 artışla 84,3 dolardan işlem görüyor.