Piyasalarda gün ortası: Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 152,52 puan arttı. Dün 7.813,40 puandan kapanan BIST 100 endeksi güne 8,57 puan ve yüzde 0,11 artışla 7.821,97 puandan başladı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 7.812,50 puanı, en yüksek 7.982,75 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,73, hizmetler endeksi yüzde 1,37, teknoloji endeksi yüzde 1,84, sanayi endeksi yüzde 1,94 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 91'i yükselirken 8'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, İş Bankası (C)​​​​​​​, Ereğli Demir Çelik, Akbank, Yapı ve Kredi Bankası oldu.

Altının ons fiyatı 2043 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 34,82, bileşik getirisi yüzde 37,85 seviyesinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0960, sterlin/dolar paritesi 1,2780 ve dolar/yen paritesi 141,8 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 29,0570 liradan, avro 31,8720 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,3 artışla 2043 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,1 artışla 77 dolardan işlem görüyor.