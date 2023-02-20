Piyasalarda son durum! Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 122,10 puan artarken, toplam işlem hacmi 73,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,24, holding endeksi yüzde 3,49 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 9,21 ile taş toprak, en çok kaybettiren ise yüzde 1,83 ile iletişim oldu.

Pay piyasalarında dalgalı seyir sürüyor

Analistler, dünya genelinde açıklanan veri ve merkez bankası yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin, şahin para politikalarının devam edeceği endişelerini artırmasıyla küresel pay piyasalarında dalgalı seyrin sürdüğünü söyledi.

Analistler ne diyor?

Yurt içinde ise Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin haber akışı ve alınan tedbirlerin yansımalarının izlenmeye devam edileceğini aktaran analistler, yarın veri gündeminde yurt içinde finansal hizmetler endeksi, yurt dışında ise Almanya'da ZEW endeksleri, ABD'de 2. el konut satışları, ABD'de ve Avrupa'da açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksinin (PMI) öne çıkacağını söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.150 seviyesinin direnç, 5.000 ve 4.900 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

Altının onsu 1.843,70 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.843,70 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,09 kazanımla 1 milyon 110 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 18,8306 lira, satışta 18,9060 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 18,8229 lira, satışta 18,8983 lira olarak belirlemişti.

Tahvil ve Bono Piyasası

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Aralık 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 10,81'den, bileşik getirisi de yüzde 11,10'dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0686, sterlin/dolar paritesi 1,2035, dolar/yen paritesi de 134,02 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1 artışla 83,61 dolardan işlem görüyor.