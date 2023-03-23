Piyasalarda son durum! Borsa İstanbul yüzde 1,22 değer kazandı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 60,92 puan artarken, toplam işlem hacmi 57,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,29 ve holding endeksi yüzde 1,22 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,94 ile madencilik, en çok kaybettiren yüzde 0,99 ile spor oldu.

TCMB'nin faiz kararı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 8,50'de tuttu. PPK duyurusunda, "Kurul, para politikası duruşunun fiyat istikrarı ve finansal istikrarı koruyarak deprem sonrası gerekli toparlanmayı desteklemek için yeterli olduğu görüşündedir." ifadelerine yer verildi.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) da politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak yüzde 4,25’e yükseltti.

Küresel piyasalarında durum

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantısı sonrası devam eden belirsizliklerle küresel pay piyasalarında karışık bir seyrin öne çıktığını belirtti.

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile Japonya'da enflasyonun öne çıkacağını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.900 ve 5.000 seviyelerinin destek, 5.080 ve 5.200 puanın direnç konumuna geldiğini kaydetti.