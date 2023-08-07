Savunma şirketleri borsada beklentileri karşılayamadı
Dünyanın önde gelen savunma ve havacılık şirketleri, temmuz ayında borsada yatırımcılarının beklentisini tam olarak karşılayamadı.
Geçen ay yatırımcısına İtalyan Leonardo yüzde 18.4, Fransız Airbus yüzde 1.2, ABD’li şirketler General Dynamics yüzde 3.9, Boeing yüzde 13.1, İngiliz BAE Systems yüzde 0.5 kazandırırken, Fransız Thales yüzde 0.9, ABD merkezli şirketler L3 Harris Technologies yüzde 3.2, Northrop Grumman yüzde 2.4, RTX Corp yüzde 10.2 kaybettirdi.
Savunma ve havacılık şirketlerinin hisseleri geçen ay alınan siparişler ve iyi gelen bilançoların etkisiyle yükseldi. Şirketler yıl sonuna göre performanslarında da yatırımcısına kendilerinden beklenen performansı sunamadı.
Yılsonuna göre hisse senedi piyasalarında Leonardo yüzde 52.7, Airbus yüzde 20.7, BAE Systems yüzde 8.8, Thales yüzde 14, Boeing yüzde 25.4 kazandırdı. Bu dönemde, L3 Harris Technologies yüzde 9, General Dynamics yüzde 9.9, Northrop Grumman yüzde 18.4, RTX Corp yüzde 12.9 kaybettirdi.