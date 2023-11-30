Şeker Yatırım Menkul Değerler halka arzı başladı: Kaç gün sürecek?, Kaç lot verecek?

Şeker Yatırım Menkul Değerler halka arz oluyor. Kaç gün sürecek?, Kaç lot verecek?, Hisse kodu nedir?, Hisse fiyatı nedir?, Eşit dağıtım mı oransal dağıtım mı olacak?, Hangi bankalarda var? İşte detayları...

Şeker Yatırım Menkul Değerler halka arzı ne zaman başlayacak? Kaç gün sürecek?

Şeker Yatırım Menkul Değerler halka arz talep toplama işlemleri 30 Kasım - 1 Aralık tarihleri arasında olacak. 7 TL halka arz fiyatı duyuruldu.

Şeker Yatırım menkul değerler hisse kodu ne?

Arzın ardından Şeker Yatırım SKYMD kodu ile işlem görecek. Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. onaylı izahnameye göre bireysele eşit dağıtım olarak gerçekleşecektir.

Şeker Yatırım halka arz kaç lot verir?

Toplam 52.500.000 TL nominal değerli paylar halka arz edilecek. İşte, olası pay miktarları: Dağıtılacak olası pay miktarları:



2,1 milyon katılım - 25 Lot (175 TL)

2,5 milyon katılım - 21 Lot (147 TL)

2,9 milyon katılım - 18 Lot (126 TL)

3,3 milyon katılım - 16 Lot (112 TL)

3,7 milyon katılım - 14 Lot (98 TL)

4,1 milyon katılım - 13 Lot (91 TL)

4,5 milyon katılım - 12 Lot (84 TL)

4,9 milyon katılım - 11 Lot (77 TL)

Şeker Yatırım halka arzı katılım endeksine uygun mu?

Tamamı eşit dağıtımla halka arz olan Şeker Yatırım katılım endeksine uygun değildir.