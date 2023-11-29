Şeker Yatırım Menkul Değerler halka arzı ne zaman? Şeker Yatırım hisse kodu ve fiyatı nedir?

Şeker Yatırım Genel Müdürü Osman Göktan, şirketin halka arz süreçlerine ilişkin bilgi verdi.

Şeker Yatırım Menkul Değerler halka arz büyüklüğü

Göktan'ın verdği bilgiye göre şirketin halk arz büyüklüğü 367,5 milyon lira olarak belirlendi. Göktan, "Bunun 122 milyon 500 bin lirası bankaya gönderilecek. 245 milyon lirasını ise şirketimizin öz sermayesinin güçlenmesi için kullanacağız" dedi.

Şeker Yatırım Menkul Değerler hisse kodu ve fiyatı

Şeker Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin borsada işlem gören hisse kodu SKYMD olarak belirlendi. Hisse fiyatı ise 7 lira olacak.

SKYMD halka arz tarihleri

Şeker Yatırım Genel Müdürü Göktan, toplam nominal olarak satışın 52 milyon 500 bin lira olacağını belirterek "Bunun 35 milyon lirası sermaye artışı 17,5 milyon lirası da ortak satış olarak gerçekleşecektir" dedi.

SKYMD için halka arz tarihleri 30 Kasım - 1 Aralık olarak belirlendi. Şirket için gong töreni ise 6 Aralık'ta yapılacak.