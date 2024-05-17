SON DAKİKA: Borsada rekor geldi! BIST 100 Endeksi 10.524 puanı gördü

BIST 100 Endeksi, mayıs ayının başından beri yatay seyirde ve yüklü satışlarla işlem görürken, 10.250 puan seviyesinde bulunuyordu. Ancak bugün yön yukarı yönlü değişti.

BIST 100 Endeksi sabah seasında 10.524 puanı görerek TL bazlı rekor kırdı. Zirvenin görülmesinin ardından satış geldi. Endeks daha sonra 10.500 puanın altında düştü.

Borsadaki rekorda BIST 30 şirketlerinin payının olduğu görüldü. BIST 30 Endeksi bugün BIST 100'den pozitif ayrışarak saat 11:30 itibariyle yüzde 2'ye yakın primlendi. Bankalardaki yükseliş ise yüzde 2,89'u buldu.