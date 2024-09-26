SPK, Bin Ulaşım'ın halka arzını onayladı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 1000 Yatırımlar Holding'in (#BINHO) bünyesinde bulunan Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri'nin (BinBin) ilk halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı.

SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojilerin 100 milyon TL olan sermayesinin 112 milyon TL'ye bedelli artırımı sırasında oluşan 12 milyon TL pay ile Şirket'in mevcut ortakları 1000 Yatırımlar Holding AŞ’nin sahip olduğu 4,75 milyon TL, Re-Pie Portföy Yönetimi AŞ BİNBİN Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun sahip olduğu 225 bin TL, Re-Pie Portföy Yönetimi AŞ Altun Capital Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun sahip olduğu 25 bin TL nominal değerli B grubu paylar olmak üzere toplam 17 milyon TL nominal değerli paylar halka arza konu edilecek.

1 TL nominal değerli paylar 91,85 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.