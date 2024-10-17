TCMB para politikası kararları öncesinde VİOP endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,3 düşüşle 10.156,00 puandan başladı.

Küresel piyasalar, başta Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı olmak üzere bugün açıklanacak yoğun veri gündemini öncesinde karışık bir seyir izlerken, yurt içinde gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikası kararlarına çevrildi.

Günün iki önemli gündem maddesi: TCMB VE ECB açıklamaları

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, ekim ayında TCMB'nin politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını beklerken, ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 47,50 olarak hesaplandı.

Teknik açıdan endeks kontratında 10.000 ve 9.900 puanın destek, 10.200 ve 10.300 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.