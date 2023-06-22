TCMB'nin faiz kararından sonra borsada hareketlilik başladı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Hafize Gaye Erkan başkanlığındaki ilk toplantıda 650 baz puan faiz artırımına gitti. Banka böylelikle politika faizini yüzde 8,50 seviyesinden yüzde 15 seviyesine çekti. Endeks saat 14.23 itibarıyla yüzde 1,90 yükselişle 5285 puanda hareket etti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Hafize Gaye Erkan başkanlığındaki ilk toplantıda 650 baz puan faiz artırımına gitti. Banka böylelikle politika faizini yüzde 8,50 seviyesinden yüzde 15 seviyesine çekti.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,26 yükselişle 5.200,23 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 13,40 puan artışla ve yüzde 0,26 değer kazanarak 5.200,23 puana çıktı.
Merkez Bankası’nın faizi yüzde 20’nin üzerine çıkaracağı beklentisi hisse senedi piyasalarını baskılarken, faizin yüzde 8.5 seviyesinden yüzde 15’e çekilmesi borsada yeni bir yükseliş dalgasına neden oldu.
TCMB'nin faiz kararı öncesinde 5223 puanda hareket eden Borsa İstanbul, karar sonrası ilk tepki olarak 5241 puana yükseldi.
Endeks saat 14.23 itibarıyla yüzde 1,90 yükselişle 5285 puanda hareket etti.