Tekfen hissesinin hedef fiyatı yenilendi

Ak Yatırım, ikinci çeyrekte 496 milyon TL net kar açıklayan TKFEN-Tekfen Holding hissesi için hedef fiyatını 62,50 TL, tavsiyesini "endeks üstü getiri" olarak korudu.

Raporda yer alan detaylar şu şekilde:

"2023’de 496 milyon TL net kar açıkladı (Ak Yat: 994 milyon TL & Piyasa: 518 milyon TL). Konsensüs

tahminlerinin açıklanmasının ardından 21.07.2023 tarihinde sonuçlanan Libya'daki tahkim sürecinin karara bağlanması, 2023 net karına yaklaşık 19,0 milyon dolar olumlu etki yaptı.

Diğer yandan hem taahhüt hem de gübre iş kollarında, operasyonel sonuçlar beklentilerimizin altında kaldı. Tek seferlik etki hariç taahhüt iş kolunda 2023 FAVÖK'ü bizim 6.0mn dolarlık tahminimize karşın negatif 9.0 milyon dolar oldu. Gübre segmentinde satış hacimleri, düşen fiyatlar ile artan yurt içi rekabet nedeniyle, yıllık bazda %2 artışla 440 bin tona yükseldi.

Segmentin 2023 geliri, bir önceki yıla göre yalnızca %4 artarak 4471mn TL'ye yükseldi; ortalama yurt içi gübre fiyatları yıllık bazda dolar bazında %23 düşüşle ton başına 477 dolara geriledi. Sektörün FAVÖK'ü, görece düşük ciro ve artan fiyat rekabeti nedeniyle 2022'deki 757 milyon TL’den 2023'te 524 milyon TL'ye geriledi.

Ek olarak, işletme sermayesi kaynaklı kur farkı zararları, segmentin net karı üzerinde baskı oluşturdu. Tekfen'in konsolide 2023 FAVÖK'ü geçen yıla göre %26 azalarak 856 milyon TL oldu (Ak Yatırım: 1236 milyon TL, RT Eksileri: 901 milyon TL). Şirketin net borcu, işletme sermayesi artışı ve temettü ödemesi nedeniyle 2023'de 88 milyon dolara yükseldi.