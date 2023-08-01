Temmuz ayında 'Borsa ligi'nde şampiyon Galatasaray!

Borsa İstanbul'da işlem gören spor kulüpleri, temmuz ayında yatırımcısını sevindirdi. Spor endeksi, temmuz ayında yüzde 31,8 kazandırdı. Endeks 3.329,66 ile temmuz ayında tarihi zirveyi gördü.

Sponsorluk anlaşmaları ve etkili transferler spor şirketlerinin hisse performanslarını olumlu etkiledi.

Hisse fiyatı 13,37 lira ile tavan olan Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar'ın hisseleri temmuz ayını yüzde 51,8 yükselişle tamamladı.

Galatasaray Kulübü, Rams Global, SIXT, SOCAR, Medicana Sağlık Grubu ve GKN Kargo'yla sponsorluk anlaşması imzalamıştı. Yeni sponsorluk sözleşmeleri 25 milyon doları geçti.

Trabzonspor yüzde 27,2 kazandırdı

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliğinin hisseleri ise yüzde 27,2 arttı. Trabzonspor, Yıldız Holding ile 3 sezon için 50 milyon liralık reklam anlaşması yaparken; Papara ve Milvest Akaryakıt Finans'la da anlaşmıştı.

Beşiktaş tavan!

Hisse fiyatı 31,96 lira ile tavan olan Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ de yatırımcısına yüzde 28,32 kazandırdı.

Fenerbahçe Futbol AŞ'nin hisseleri de yüzde 21,70 arttı. Fenerbahçe Kulübü ile Gedik Yatırım arasında sponsorluk anlaşması yapılırken, OTOKOÇ ile 195 milyon lira artı KDV tutarıyla sponsporluk anlaşması imzalandı.

Yılbaşından beri en az kazandıran Fenerbahçe

Geçen yılı 5,94 lirayla tamamlayan Beşiktaş'ın hisse fiyatı, temmuzda yüzde 388,22 artarak neredeyse 5'e katladı.

Söz konusu dönemde, Galatasaray'ın hisseleri yüzde 60,81, Trabzonspor'un hisseleri yüzde 16,08, Fenerbahçe'nin hisseleri yüzde 3,84 arttı.

Takımların piyasa değeri

Halka açık 4 spor şirketi arasında en fazla piyasa değerine 7 milyar 492 milyon 786 bin lirayla Fenerbahçe sahip oldu. Fenerbahçe, geçen ayı piyasa değeriyle tamamladı.

Fenerbahçe'yi 6 milyar 960 milyon lira piyasa değeriyle Beşiktaş, piyasa değeriyle 6 milyar 868 milyon 800 bin lira piyasa değeriyle Galatasaray, 2 milyar 780 milyon lira piyasa değeriyle Trabzonspor izledi.

Beşiktaş, 7 milyar 113 milyon 600 bin lira piyasa değeriyle tarihi zirveyi gördü. Galatasaray'ın piyasa değeri 7 milyar 20 milyon lirayla tarihi zirveyi gördü.