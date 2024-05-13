Tüpraş'tan Tiryaki Agro'yla havacılık yakıtı için hammadde anlaşması

Tiryaki Agro ile Tüpraş, SAF üretimine yönelik atık ve kalıntı yağlar kaynaklı hammaddelerin uzun süreli tedariki için anlaşma imzaladı.

Tiryaki Agro, söz konusu proje için tedarik zinciri yönetimindeki global gücünü kullanarak, temizleme ve ön işleme tesisleri kurmak üzere 100 milyon dolara yakın yatırım gerçekleştirmeyi planlıyor.

10 yıl hammadde satacak

Anlaşma çerçevesinde, Tüpraş ve Tiryaki Agro arasında 2025'ten itibaren SAF hammaddelerinin ticaretine başlanması ve Tüpraş'ın planladığı SAF üretimine ilişkin tesisin tamamlanmasının ardından, 10 yıl süreyle Tüpraş'a hammadde tedarik edilmesi hedefleniyor.

'Öncü olmaya hizmet etmeyi hedefliyoruz'

Tiryaki Agro Üst Yöneticisi (CEO) Süleyman Tiryakioğlu, Tüpraş'ın Türkiye'de gerçekleştirmeyi planladığı SAF üretim tesisi için uzun vadeli hammadde tedariki anlaşması imzalamaktan büyük mutluluk duyduklarını aktardı.

Tiryakioğlu, "Yenilenebilir yakıtlar alanındaki katma değerli çalışmalarımızı, Türkiye'nin lider ve bölgenin önde gelen SAF üreticilerinden biri olmaya aday Tüpraş'ın kullanımına sunarak, Türkiye'nin bu alanda öncü ülkelerden biri olmasına hizmet etmeyi hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

'Yıllık 450 bin tonluk ihtiyaç'

Tüpraş da Kamuyu Aydınlatma Platformu'na açıklama göndererek anlaşma hakkında bilgi verdi.

Tüpraş'ın açıklaması şöyle: "Şirketimizin 24 Kasım 2021 tarihinde açıkladığı Stratejik Dönüşüm Planı'nda paylaşılan Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı (SAF-Sustainable Aviation Fuel) üretimi hedefi doğrultusunda İzmir Rafinerimizde planlanan yatırıma yönelik detay mühendislik çalışmalarımız devam etmekte olup, gelecek yıl sonuna kadar nihai yatırım değerlendirmesinin tamamlanması ve takiben yatırıma başlanması öngörülmektedir.

Bununla beraber, üretim aşamasına geçildiğinde hammadde tedarikini güvenilir kılma amacıyla, ikinci nesil bitkisel ve hayvansal atık hammaddelerin teminine yönelik yürütülen çalışmalarımız kapsamında Tiryaki Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Tiryaki Agro") ile Tüpraş ve Tüpraş Trading Ltd. arasında hammadde ticaret ve tedarik sözleşmeleri imzalanmıştır.

Yapılan anlaşmalar çerçevesinde, 1 Ocak 2025 tarihi itibariyle Tüpraş Trading Ltd tarafından atık hammaddelerin ticaretine başlanacak olup, 1 Ocak 2029'dan itibaren 10 yıl süre ile Şirketimizin yıllık 450 bin ton olarak öngörülen bitkisel ve hayvansal atık hammadde ihtiyacının asgari 300 bin tonluk kısmının tedariki, Tiryaki Agro ve/veya iştiraklerinden sağlanacaktır.

Sözleşme uyarınca üretim amaçlı sağlanacak hammadde için Tüpraş tarafından Tiryaki Agro'ya yapılacak ödemenin fiyatı, ilgili tarihteki Kuzey Avrupa hammadde fiyat endeksleri ile Kuzey Avrupa SAF fiyat endekslerine bağlı metodoloji ile belirlenecektir."