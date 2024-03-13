ÜNLÜ & Co'dan borsa analizi: Kısa vadeli iyileşme için 9 bin 400 direnci kırılmalı

ÜNLÜ & Co tarafından bugün yayımlanan analizde not artırımının yarattığı iyimserliğin kısa süreli kalması ve direnç seviyelerinin aşılamamasının Borsa İstanbul’a ivme kaybı olarak yansıdığı ifade edildi.

Analizde not artırımına TL’nin ve tahvil bono piyasasının aynı ölçekte iyimser tepkiler vermemesinin de dikkat çektiği belirtilirken, Türkiye’nin 5 yıl vadeli CDS priminin 320 baz puana yakın seyrini sürdürdüğü kaydedildi.

Analizde, "Teknik açıdan baktığımızda BIST-100 endeksinde 9400 puan seviyesinin önemini yüksek bulmaya devam ediyor ve kısa vadeli görünümde kalıcı bir iyileşme yaşanabilmesi için bu noktanın kırılması gerektiğine inanıyoruz" ifadesine yer verildi.

Bunun gerçekleşmediği bir senaryoda endeksin momentum kaybetmesinin sürpriz olmayağını aktaran ÜNLÜ & Co, hisse senetlerindeki durgunluğun göstergelere de yansıdığını, son dört haftada yeni zirve yapan hisse sayısının belirgin şekilde düşük seyrederken aynı süre zarfında dip yapan hisse sayısında artış görüldüğün ifade etti.