VİOP piyasa yapıcılık kurallarında değişiyor

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, VİOP Piyasa Yapıcılık programında 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Pay vadeli işlem sözleşmelerinde piyasa yapıcı hak ve yükümlülük gruplamasının güncellenmesine, piyasa yapıcıların sorumlu oldukları sözleşmelerde piyasa yapıcı hesabı üzerinden gerçekleştirdikleri özel işlem bildirimlerine borsa payı indirimi uygulamasına son verilmesine, piyasa Yapıcılık Taahhütnamesinin güncellenmesine, halihazırda piyasa yapıcı olan üyelere güncel Taahhütnameyi 26 Haziran 2024 tarihi gün sonuna kadar Borsaya ıslak imzalı olarak iletmelerine, VİOP Prosedüründe ekteki karşılaştırma cetvelinde yer verilen diğer revizyonların yapılmasına karar verildi.