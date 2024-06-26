VİOP'ta endeks kontratı güne 0,1 düşüşle başladı

Dün, satıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 1,1 altında 11.703,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da düşüş eğilimini sürdürerek 11.688,00 puana indi.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin daha fazla ipucu aranması ve banka yetkililerinin temkinli sözle yönlendirmeleriyle karışık bir seyir izlendiğini söyledi.

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Almanya'da GfK tüketici güven endeksi ve ABD'de yeni konut satışları verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan endeks kontratında 11.600 ve 11.500 puanın destek, 11.800 ve 11.900 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.