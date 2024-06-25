VİOP'ta endeks kontratı güne 0,1 yükselişle başladı

Haziran vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 11.838,50 seviyesinden işlem gördü. Dün, dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 11.830,50 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise 11.836,25 puan oldu.

Teknoloji sektöründeki değer kaybı piyasaları etkiledi

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin belirsizlik ve çip üreticisi Nvidia başta olmak üzere teknoloji sektöründe yer alan şirketlerin değer kayıplarının sürmesiyle karışık bir seyir izlendiğini söyledi.

Bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise ABD'de New York Fed tüketici güven endeksi ve konut fiyat endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan endeks kontratında 11.900 ve 12.000 puanın direnç, 11.800 ve 11.700 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.