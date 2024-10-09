VİOP'ta endeks kontratı güne 10.289,50 puandan başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,1 yükselişle 10.289,50 puandan başladı.

Küresel piyasalarda, Orta Doğu'da devam eden gerilimin etkisiyle karışık bir seyir izleniyor. ABD'de ekonominin resesyona girmeden enflasyonun hedeflenen seviyeye indirileceğine yönelik iyimserlik varlığını korumaya devam ederken, yarın ülkede açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odağında bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de haftalık mortgage başvuruları, toptan eşya stokları ve Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarının takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan endeks kontratında 10.300 ve 10.500 puanın direnç, 10.100 ve 10.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.