VİOP'ta endeks kontratı güne 11.623,25 puandan başladı

VİOP'ta endeks kontratı güne yüzde 0,2 yükselişle başladı.

Analistler, bugün yurt içinde sektörel enflasyon beklentileri, yurt dışında ise ABD'de haftalık mortgage başvuruları ile yeni konut satışlarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 11.700 ve 11.800 seviyelerinin direnç, 11.500 ve 11.400 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.