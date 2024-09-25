VİOP'ta endeks kontratı güne 11.623,25 puandan başladı
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,2 yükselişle 11.623,25 puandan başladı. Dün, alış ağırlıklı bir seyir izleyen ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,9 artışla 11.596,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da yükselişini sürdürerek 11.626,50 puan oldu.
AA
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VİOP'ta endeks kontratı güne yüzde 0,2 yükselişle başladı.
Analistler, bugün yurt içinde sektörel enflasyon beklentileri, yurt dışında ise ABD'de haftalık mortgage başvuruları ile yeni konut satışlarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 11.700 ve 11.800 seviyelerinin direnç, 11.500 ve 11.400 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.