VİOP'ta endeks kontratı güne 12.517,25 puandan başladı

Dün, alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 2,7 üzerinde 12.502,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da yükseliş eğilimini sürdürerek 12.522,00 puana çıktı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de açıklanan verilerin ekonomik aktivitenin yavaşladığına işaret ederken, iş gücü piyasasının da soğuma sinyalleri vermesiyle pozitif bir seyir izlendiğini söyledi.

Reel efektif döviz kuru ile haftalık para ve banka istatistikleri

Bugün yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu, yurt içinde ise reel efektif döviz kuru ile haftalık para ve banka istatistikleri verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan endeks kontratında 12.600 ve 12.700 puanın direnç, 12.500 ve 12.400 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.